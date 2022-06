La Cestistica riparte dalla prima certezza: coach Corsolini ancora in sella

La società Cestistica Spezzina comunica con grande soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per la conferma di Marco Corsolini nel ruolo di capo allenatore anche per la stagione 2022-23. Prosegue così il lungo percorso intrapreso assieme nel 2012 e che tante soddisfazioni ha regalato ai tifosi bianconeri. A Marco va dunque un caloroso augurio di buon lavoro. Queste le sue parole al riguardo: “Sono felicissimo di poter sedere sulla panchina della Cestistica per il decimo anno consecutivo in una società dove l’allenatore è sempre stato al centro di ogni progetto tecnico, e ciò è dimostrato dai nomi che si sono susseguiti nel corso delle stagioni, da Papini a Scanzani e Diamanti. Per me è davvero motivo di grande orgoglio continuare qui questo percorso. Per quanto riguarda l’anno prossimo, stiamo lavorando per confermare il più possibile il gruppo che ha fatto molto bene nella scorsa stagione, e si partirebbe da una scommessa vinta a prescindere, perché era un gruppo nuovo che è cresciuto insieme poi arrivato secondo in regular season e qualificato alle Final Eight di Coppa Italia. Ciò vuol dire che in questo ambiente si lavora bene e dunque le atlete sono più motivate nel migliorarsi e dare sempre il 100% in campo, sia in allenamento che in partita. Se riuscissimo nel nostro intento, uno dei prossimi obiettivi sarebbe quello di maturare ulteriormente, di avere maggiore consapevolezza e fiducia nei momenti clou della stagione, considerato che, a questo punto, non sarebbe più una squadra al ‘primo ballo’, ma un gruppo con un anno di esperienza in più in manifestazioni prestigiose”.

