Sanità, la giunta regionale approva il piano di investimenti 2022: ad Asl2 oltre 15 milioni di euro

Liguria. Via libera della Giunta regionale al Piano di investimenti 2022 con le risorse ex articolo 20 della legge finanziaria 67/1988, che si aggiunge al Piano di investimenti 2020: si tratta di circa 256 milioni di euro complessivi che interessano le aziende sanitarie e ospedaliere liguri per interventi di edilizia sanitaria e per l’acquisto di nuove apparecchiature per la diagnostica.

