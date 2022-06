Siccità, Rossetti e Pastorino: “La giunta Toti spieghi come intende affrontare l’emergenza”

Genova. “L’emergenza idrica, che sta colpendo tutto il Paese compresa la Liguria, richiede un coinvolgimento di tutto il consiglio regionale con la convocazione di commissioni consiliari dedicate per scelte politiche condivise e efficaci. E’ necessario che la giunta Toti si attivi e faccia sapere con quale piano intende affrontare questa emergenza e quali misure pensa di adottare per ridurne gli effetti”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti che ha presentato un’interrogazione per chiedere alla giunta come intende intervenire sulla crisi idrica.

