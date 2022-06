Valentina Chiavacci è il nuovo dirigente dell’Area 2-Finanziario Risorse Umane

Valentina Chiavacci 48 anni laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Parma, già posizione organizzativa responsabile del settore economico finanziario dell’ente, è il nuovo dirigente dell’Area 2-Finanziaria – Risorse Umane. L’incarico che avrà la durata di tre anni è stato attribuito con decreto n.10 del 22 giugno dal sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, a seguito di procedura comparativa ex art.110 Dlgs 267/2000. La dottoressa Chiavacci, che va a sostiture l’ex-dirigente Giuliano Caso trasferitosi al Comune di Salerno, vanta un’approfondita conoscenza del settore acquisita in anni di esperienza all’interno dell’ente dove, in passato, ha già svolto le medesime funzioni con delega dirigenziale. Numerosi gli attestati conseguiti in seguito a formazione specialistica di settore. Tra le competenze attribuite oltre alla gestione finanziaria del Comune, Chiavacci, si occuperà di tributi, economato, organizzazione risorse umane. patrimonio e demanio marittimo.

