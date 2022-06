Ventimiglia, Lega, FdI e Forza Italia: «E’ il centrodestra che toglie fiducia a Scullino, non il Pd»

Ventimiglia. «L’epilogo dell’amministrazione Scullino è dipesa dallo stesso Sindaco Scullino. In questi tre anni di amministrazione abbiamo cercato in tutti i modi di fargli capire che le scelte amministrative vanno condivise, non imposte. È impensabile governare una città così grande e con così gravi problemi senza ascolto e confronto. Non si poteva proseguire con una maggioranza raccogliticcia e litigiosa, la città non verrà fermata dal commissario, la città era già ferma per i continui scontri con il Sindaco e all’interno della maggioranza. Tirare a campare non è il bene della città, serviva un reset, per ripartire». Lo scrivono, in una nota congiunta, le segreterie cittadine e provinciali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che, ricordano, «sono le tre liste politiche che lo hanno sostenuto e gli hanno permesso di vincere le elezioni. È il centrodestra che toglie la fiducia a Scullino, non il PD già all’opposizione».

... » Leggi tutto