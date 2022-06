A Sarzana proseguono le asfaltature

I lavori per il rifacimento di numerosi tratti della rete viaria cittadina vanno avanti a ritmi serrati. Numerosi infatti sono i cantieri aperti nell’ultimo periodo dall’Amministrazione Ponzanelli e solo nell’ultima settimana sono state realizzate asfaltature per oltre mezzo milione di euro. Nei prossimi giorni, come da ordinanze n.124-131 della polizia locale numerose strade vedranno modificata la disciplina la circolazione proprio per consentire la prosecuzione dei lavori.

Ecco quali sono le strade interessate con l’istituzione del divieto di sosta, di transito o dal senso unico alternato veicolare regolato da movieri o impianto semaforico:

