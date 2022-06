Arcola, dal 1° luglio si può ritirare la Carta nuovi nati: sino a 200 euro di buono spesa per chi ha avuto un figlio nel 2022

Tornerà dal 1° luglio la “Carta Auguri” del Comune di Arcola per i nuovi nati del paese. Con delibera di giunta comunale datata 7 giugno scorso, è stata rinnovata l’iniziativa dell’amministrazione comunale arcolana che prevede un sostegno economico ai nuclei famigliari residenti ad Arcola denominato “Carta nuovi nati”; lo strumento è arrivato al suo terzo anno di vita consecutivo, su idea del vicesindaco e assessore con delega alle Politiche sociali, Gianluca Tinfena, dal momento massimo della crisi pandemica di Covid-19.

“Dal 2020 – ha spiegato lo stesso Tinfena – in piena pandemia su mia proposta abbiamo istituito questa iniziativa, una carta auguri da spendere nelle farmacie e nei negozi per bambini all’interno del territorio comunale, rivolta a quelle famiglie che hanno avuto un bambino nell’anno in corso”. Dal 1° luglio, da lunedì a sabato dalle 9 alle 12, i beneficiari potranno raggiungere, muniti di carta di identità o certificato di nascita del bambino, la Biblioteca civica arcolana di Piazza 2 giugno per ritirare la carta. L’importo del beneficio contenuto nella card varia da un minimo di 150 euro a un massimo di 200 per le famiglie che presentano un Isee di valore economico più basso (non superiore ai 12mila euro).

“Siamo l’unico Comune a livello provinciale che ha preso questa iniziativa, giunta al terzo anno di fila, per andare incontro alle nostre famiglie sul territorio che hanno avuto la gioia di un bimbo nell’anno, un’iniziativa concreta per favorire le politiche famigliari nel nostro piccolo e per festeggiare insieme a queste famiglie le nuove nascite”. I primi due anni la carta è stata destinata a una sessantina di persone per anno. Fino a questo momento, le nascite del 2022 sono già una ventina. Ma fino a marzo 2023 c’è tempo per accedere a questo strumento. Nella narrativa dell’atto deliberativo è sottolineato anche che la prosecuzione di questo strumento è necessitata “stante il perdurare delle difficoltà economiche connesse al Covid-19 anche nell’anno 2021”. Dunque il Comune di Arcola “in continuità con l’intervento proseguiva con l’erogazione del buono spesa denominato per il 2021 Carta Nuovi Nati a favore delle famiglie residenti nel territorio registranti un nuovo nato nel corso del 2021, ritenuto per l’anno 2022 di garantire l’erogazione una tantum di un buono spesa denominato Carta Nuovi Nati 2022 a favore dei cittadini di Arcola nati nell’anno 2022, da attribuire a ciascuna famiglia in relazione alla loro situazione”.

