Arrampicata, Viola Battistella convocata per l’Europeo in Germania

Inizia la stagione agonistica internazionale per l’arrampicatrice diciassettenne spezzina Viola Battistella atleta del gruppo sportivo Fiamme oro della polizia di stato che sarà impegnata questo week end in Svizzera alla gara di Coppa Europa Lead giovanile insieme alla nazionale italiana della Fasi la Federazione arrampicata sportiva italiana.

Viola sarà impegnata anche il prossimo week end in Austria per arrivare poi al Campianato Europeo Lead che si svolgerà il 7 e l’8 luglio in Germania.

Gli allenamenti si sono svolti al Campo Sportivo montagna dove grazie al Comune della Spezia e alla Marina Militare è stata installata una parete di allenamento per le alte difficoltà in modo da ottimizzare gli allenamenti, anche considerando che la Liguria ha poche strutture artificiali per questa disciplina sportiva in forte crescita in tutta Italia dove ha quasi raggiunto i 50mila tesserati e che sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024 con ben 4 medaglie raddoppiando quelle a disposizione a Tokyo 2020. Ma il movimento guarda già a Los Angeles, dove le medaglie a disposizione saranno triplicate.

... » Leggi tutto