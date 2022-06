Un uomo di circa 50 anni si è fratturato la tibia e il perone a seguito di una caduta da un sentiero. L’episodio risale alla serata di oggi, in prossimità della cava alla Rocchetta di Lerici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Pubblica assistenza di Sarzana. L’uomo è stato immobilizzato e accompagnato in ospedale per le cure del caso.

