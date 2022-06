Catello Marianni dona una sua opera al Comune di Lerici

Catello Marianni, 89 anni, lericino di adozione, scrittore di libri per ragazzi e pittore, ha donato al Comune di Lerici una tela che è stata affissa oggi nel palazzo municipale. Originario di Castellammare di Stabia, Marianni si è poi stabilito a Torino per lavoro, approdando quindi a Lerici, dove vive da quando è in pensione.

Ancora oggi ricorda con passione gli anni di Torino, del boom economico, e i tanti viaggi nel corso dei quali ha potuto visitare quei grandi musei che hanno segnato in lui la passione che lo ha accompagnato tutta la vita, la pittura, condivisa con la moglie, assieme alla quale ha aperto uno studio di pittura in Via San Bernardino.

Marianni ha all’attivo tre libri illustrati per ragazzi incentrati sulle avventure del pirata Barbanera, con testo a fronte in dialetto lericino. Da oggi i colori dei suoi luoghi e del suo mare sono visibili da tutta la cittadinanza nel palazzo comunale, la cui galleria si arricchisce di una nuova opera.

