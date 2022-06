Genova. Torna domenica 26 giugno l’appuntamento con la Fiera di San Pietro nel quartiere della Foce. Circa 600 banchi di merci varie e di prodotti alimentari che animeranno la zona tra via Casaregis, via Pisacane, via Pareto, via Ruspoli, via Cecchi, via Morin, via San Pietro, via Rimassa e corso Torino. Gli operatori commerciali saranno presenti dalle 8 alle 23.

