Incidente in autostrada, motociclista ricoverato al San Martino

Un motociclista di 64 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova a seguito di un grave incidente stradale avvenuto, oggi pomeriggio, in corsia sud sulla A12. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia stradale che dovrà acclarare se l’uomo sia stato toccato da un’auto. Stando a quanto si apprende il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra riportando numerosi traumi. Il 64enne e il mezzo si sono separati, in quei tragici momento non sono rimasti coinvolti altre auto, inoltre, il motociclo è stato trovato a un centinaio di metri dall’uomo che ha perso molto sangue e riportato numerosi traumi. L’intervento dei soccorritori, con Delta e la Croce azzurra di Brugnato, dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine è stato immediato. Vista la gravità delle condizioni dell’uomo è stato disposto il suo ricovero al San Martino di Genova tramite l’elicottero Grifo. I Vigili del fuoco hanno messo in atto le manovre per garantire l’atterraggio dell’elicottero mentre il tratto stradale, non lontano dall’area di servizio di Brugnato, veniva chiuso per tutto il tempo necessario al fine di favorire il trasporto del ferito in ospedale. Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata degli interventi.

... » Leggi tutto