Lavori notturni di asfaltatura per la rotatoria di piazza San Giorgio

I lavori per la rotatoria di piazza San Giorgio volgono al termine. Nei prossimi giorni infatti l’area sarà soggetta agli interventi di asfaltature che l’ufficio tecnico comunale ha affidato alla ditta specializzata Ceragioli Costruzioni srl di Camaiore. Per consentire lo svolgimento dell’intervento minimizzando i disagi al transito veicolare e consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, il Comune di Sarzana ha deciso di autorizzare l’intervento nelle ore notturne con chiusura al transito veicolare.

