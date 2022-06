“Più controlli sui campi elettromagnetici delle antenne di Santo Stefano”

“Il rispetto dei limiti e dei valori definiti dalla normativa per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, che nel caso di luoghi con permanenza superiore alle 4 ore é di 6 volt/metro, é per noi una priorità. Proprio per questo motivo, nonostante Arpal conduca in proprio monitoraggi periodici comunicando all’ ufficio comunale competente eventuali sforamenti, abbiamo presentato una mozione, che ha ottenuto il via libera del consiglio comunale, per incaricare ulteriore soggetto al fine di effettuare almeno altri due controlli all’anno sui campi elettromagnetici di tutte le antenne presenti sul territorio comunale; in merito gli uffici comunali sono già al lavoro”. Così in una nota Eva Battistini e Niccolò Menconi, consigliera e capogruppo di maggioranza a Santo Stefano Magra.

