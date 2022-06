Pnrr, arrivano 580mila euro per l’efficientamento energetico di Teatro Civico e Dialma Ruggiero

“Il Comune della Spezia ha ottenuto 580 mila euro di finanziamento per lavori di efficientamento energetico che interesseranno il Teatro Civico e la Dialma Ruggiero.” Ad annunciarlo il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

“Il finanziamento è frutto della partecipazione al bando del ministero nell’abito dei fondi del Pnrr “Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati”

Il primo finanziamento è relativo al Teatro Civico e i lavori consisteranno nella sostituzione di tutti gli infissi presenti nello stabile al fine di efficientare l’edificio. A questo progetto sono stati assegnati 400 mila euro su un totale di 500 mila. Il Bando infatti prevedeva obbligatoriamente un cofinanziamento. Quindi il ministero erogherà 400 mila euro e il Comune la restate somma pari a 100 mila euro per un totale complessivo dei lavori di 500 mila euro.

Anche il Dialma Ruggiero sarà oggetto di lavori di riqualificazione energetica per un totale di 275 mila euro e anche in questo caso il ministero finanzierà per 181 mila euro mentre 94 mila euro saranno erogati dalla cooperativa Isforcoop che gestisce il Dialma e che ha inoltrato la richiesta in collaborazione con il Comune della Spezia.

Gli interventi riguarderanno: l’efficientamento dell’impianto a servizio del teatro mediante inserimento di un nuovo impianto in pompa di calore ad alta efficienza ad espansione diretta con terminali a terra o in controsoffitto, l’efficientamento dell’impianto di ventilazione meccanica controllata presente mediante interventi di manutenzione dell’unità di rinnovo aria presente e una nuova distribuzione interna ai locali e la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 44,8 kWp.”

