Andora. Ora è ufficiale. Borgo Castello ad Andora rinascerà. Il ministero della Cultura ha assegnato ufficialmente 20 milioni di euro al progetto di recupero “Ricordare il passato per costruire il futuro”, designandolo, per la Liguria, come il progetto pilota di Rigenerazione urbana, culturale, sociale ed economica sostenuto con Fondi del PNNR – Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0.

