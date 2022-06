Sampdoria, Marco Giampaolo sul calendario: “Atalanta e Juve? Male che vada facciamo quattro punti”

Marco Giampaolo ha commentato così il calendario della Sampdoria nella Serie A TIM 2022/23, svelato oggi negli studi di DAZN: «Quest’anno proprio nel mezzo del campionato c’è il Mondiale. È l’unica grande differenza dal passato, ma è una grande differenza. Comunque non è problema, ci si attrezzerà e allenerà per non perdere il ritmo partita. Dovremo essere bravi a programmare ogni domenica di pausa una gara di livello alto. Affronteremo questo campionato come tutti gli altri: facendoci trovare pronti».

