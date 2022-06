Spiaggia Arena a Framura, Polizia locale: “Valori risultati idonei alla balneazione”

Sono arrivati gli esiti delle analisi Arpal fatte nei giorni scorsi a Framura nella spiaggia Arena, in materia di balenabilità. La Polizia locale di Framura precisa che “Sono risultate perfettamente idonee alla balneazione, essendo i parametri tutti favorevoli”.

Nei giorni scorsi, Arpal aveva specificato che: “Sui 382 punti di controllo previsti per la stagione 2022 nel territorio ligure, resta non conforme solamente il punto Arena, nel comune di Framura (La Spezia), già risultato non conforme due giorni fa, mentre un divieto cautelativo insiste sul tratto Scalo Corniglia nel comune di Vernazza (La Spezia)”.

Gli esiti delle nuove analisi dunque specificano che i valori sono tornati nella norma.

