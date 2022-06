Taggia. “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare è l’opera a cui si ispira quest’anno il laboratorio teatrale destinato ai ragazzi dai 13 ai 18 anni che Daniela Tusa terrà nella città al Teatro del Banchéro, via Soleri 12, dal 13 al 15 luglio, in tre pomeriggi dalle 15 alle 19.

