Tensioni M5S, Giorgi: “Continuo il mio mandato in coerenza con il simbolo col quale sono stata eletta”

“Con chi mi schiero? Non con chi vuol fare un partito draghiano”. È netta la posizione della capogruppo M5S di Sarzana Federica Giorgi dopo gli ultimi scossoni all’interno del partito col quale quattro anni fa aveva era andata oltre il 14% entrando in Consiglio comunale. All’indomani della scissione fra i pentastellati con l’uscita di Di Maio, Giorgi ha ribadito: “Continuo il mio mandato da consgiliere in rappresentanza di chi mi ha votata e in coerenza con il simbolo per cui sono stata eletta”. Una posizione che dunque manterrà in questi ultimi dodici mesi di mandato, in attesa di capire che scenari si sviluperanno all’interno del centrosinistra in vita delle prossime amministrative nella città in qui nel 2018 c’era stata la prima, storica, vittoria del centrodestra.

