Un altro riconteggio, cambiano i nomi di alcuni degli eletti in Consiglio comunale. La giunta slitta: non ci saranno nomine esterne

La composizione della giunta comunale verrà resa nota la prossima settimana. Il sindaco Pierluigi Peracchini non ha infatti sciolto le riserve sui nomi degli assessori che lo accompagneranno nel governo della città nei prossimi anni e tutto è così rimandato di qualche giorno. A complicare le decisioni del primo cittadino, oltre alle discussioni fisiologiche scoppiate all’interno dei partiti e della stessa maggioranza riguardo alle quote spettanti a ciascuna formazione politica, anche l’attesa per l’ufficializzazione degli eletti in Consiglio comunale.

Nonostante sul sito del Comune della Spezia siano ancora presenti i conteggi delle preferenze risalenti alla scorsa settimana, nelle ultime ore sono partite le notifiche alla volta dei domicili dei 33 componenti del parlamentino spezzino e ci sono delle differenze rispetto a quello che era stato comunicato in un primo tempo. Nessuna rivoluzione, ma certamente un quadro differente, che cambia le carte in tavola e obbliga a tenere in considerazione equilibri differenti. A giustificare il riconteggio delle schede è stata la richiesta di un candidato, a quanto pare appartenente a una delle liste della stessa maggioranza. Ed è proprio nel centrodestra che si registrano le uniche tre variazioni.

