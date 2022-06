A Ventimiglia tutti pazzi per i monopattini, in un mese 1.700 nuovi utenti

Ventimiglia. E’ estremamente positivo il bilancio del primo mese dall’entrata in funzione del nuovo servizio di monopattini e biciclette in condivisione nell’Estremo Ponente Ligure: sono circa 1.700 gli utenti che si sono già registrati a Dott, leader europeo nel settore della micromobilità urbana in sharing. Inoltre, dopo poco più di 30 giorni, il 62 per cento della flotta viene già utilizzato quotidianamente con una durata media di 13 minuti per viaggio.

... » Leggi tutto