Ancora un leggero aumento di contagi e ricoveri negli ospedali spezzini

Restano pressoché inalterati i numeri relativi al coronavirus nella provincia spezzina. Con 198 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore il totale, al netto delle guarigioni, sale a 1.972. Non si conteggia nessun nuovo decesso di pazienti Covid-19 positivi: sono 5.349 da inizio pandemia le persone positive al coronavirus mancate negli ospedali della regione, di cui 611 in Asl5.

Ammontano a 13.575 i positivi a livello regionale, oltre 300 in più rispetto all’aggiornamento di ieri.

Salgono i ricoverati Covid-19 positivi a livello regionale: sono ora 163 (+6), di cui 2 in terapia intensiva. Un ricovero in più invece in Asl5, dove al San Bartolomeo gli ospedalizzati coronavirus positivi diventano 26, mentre restano 4 al Sant’Andrea. Nessuno dei 30 ricoverati è in terapia intensiva.

