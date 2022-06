Galliera, Cisl: “Nuova aggressione al pronto soccorso, serve presidio di polizia h24”

Genova. “Oggi, come segnaliamo ormai da due anni, veniamo a ribadire quanto lo stato di abbandono in termini di presidi di pubblica sicurezza del pronto soccorso dell’ospedale Galliera rappresenti una criticità il cui livello di pericolosità assoluto. Ancora una volta siamo stati costretti ad assistere alla aggressione fisica di tre operatori lasciati in balia degli eventi legati ad un bacino di utenza notoriamente critico”, spiega in una nota Andrea Manfredi, Segretario Regionale CISL FP Liguria.

