La Spezia Pride, centinaia di persone sfilano con bandiere e arcobaleni per la città

Un corteo colorato, chiassoso e pieno di orgoglio, quello che nel pomeriggio ha sfilato per le via della città, partendo da Piazza Brin e arrivando sino al Canaletto. La Spezia Pride è entrato nel vivo dopo la serata di avvio di ieri presso il Pin.

Musica e bandiere si sono dati appuntamento all’Umbertino alle 16.30 dove centinaia di persone hanno atteso l’avvio della parata che si è conclusa dopo le 20 presso l’Arci del Canaletto, dove si è svolta la performance di KETAMINY prima della cena. In serata, dalle 22.30, la serata proseguirà allo Shake club per il secondo tempo di Re:definition – The Party.

