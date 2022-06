“Memorial Serravalle”, Camisa e i fratelli Serravalle si aggiudicano il trofeo di Assonautica

Savona. Camisa ed i fratelli Serravalle si aggiudicano il trofeo di Assonautica “Memorial Serravalle”. Domenica 19 giugno si è svolta, nelle acque antistanti il Comune di Albisola Superiore zona “Buco del prete”, la prova di pesca al bolentino, prima delle quattro prove in calendario per il 2022 organizzate dal Gruppo Pesca di Assonautica Provinciale di Savona. Ad essa era abbinato il “Memorial” in ricordo del socio Antonio Serravalle, scomparso nel luglio del 2019.

... » Leggi tutto