Natale: “Ars Food ancora nel limbo, la Regione deve intervenire ora e in maniera decisa”

Grande preoccupazione per il futuro dell’ARS Food di Varese Ligure e dei suoi lavoratori. La esprime Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico: “Porterò nuovamente all’attenzione del Consiglio regionale quanto sta accadendo in questa realtà produttiva. I rischi dei dipendenti dell’azienda del biologico sono i rischi di un’intera valle sta vivendo. Sono mesi che sottolineiamo come la sorte di questa azienda trascini con sé grande parte del futuro della Val di Vara”.

