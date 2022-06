Vallecrosia, zona ZTL. L’assessore Fazzari: «Ecco la corretta informazione ai cittadini»

Vallecrosia. L’assessore Fazzari di Vallecrosia espone il progetto della zona ZTL sul lungomare: «La mia non vuole essere una replica all’opposizione, bensì una corretta informazione per i cittadini di Vallecrosia, ma sopratutto, per i colleghi della minoranza che tanto si sono sentiti inspiegabilmente vessati e ignorati.

Fin dal principio avevamo ereditato un primo step di ciclabile non funzionale, ragione per cui ci siamo armati di nuova progettualità e competenze, che hanno convinto, non solo i finanziatori pubblici riconoscendoci 4 finanziamenti del valore complessivo di 140 mila euro, ma anche tutta l’attuale minoranza, che oggi inspiegabilmente non rammenta più i pregressi».

