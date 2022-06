Su tre tabelloni informativi lungo il sentiero in zona Campiglia, foto inviata da un lettore, ecco altrettante ‘Z’ che parrebbero da ricollegare al conflitto in corso ormai da mesi in Ucraina, simbolo che identifica le forze russe. E una delle tre zeta ha ricevuto, sempre sul tabellone, una replica anti putiniana, nonché il ‘prolungamento’ della ‘Z’ nella scritta ‘Zebedei’. E si distingue anche il simbolo dell’anarchia.

