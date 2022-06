Cara sinistra, se vuoi avere un futuro devi rappresentare i più deboli /2

IL DISASTRO SOCIALE, TRA APATIA E RABBIA

Le elezioni comunali di quindici giorni fa, caratterizzate in primo luogo dal non voto, possono essere interpretate come il rifiuto di questa politica e, nel contempo, come la richiesta di un’altra politica: chiara, netta, vicina alle persone, sorretta da idee forti. In un Paese disperato si aggira ancora, inquieta, la speranza. Mi viene in mente A.B. Yehoshua, uno dei più grandi scrittori del nostro tempo, scomparso nei giorni scorsi. Ho lavorato tanto in Palestina, un Paese ben più politicamente disperato del nostro. Anche Israele lo è, a suo modo. Yehoshua, israeliano, ha trasmesso a me e a tanti altri, israeliani e palestinesi, la forza di non disperare, di non arrenderci, di riesaminare le nostre idee per far fronte ai nostri fallimenti.

Ma, tornando a noi italiani e spezzini, qual è la richiesta, qual è la speranza che nonostante tutto affiora? Che cosa significa “altra politica”? Ho l’impressione che due temi, quello dell’astensionismo e quello della sinistra, siano strettamente intrecciati. Chi non vota chiede una sinistra o, se il termine è considerato desueto, una forza che assuma come centrale la questione sociale e della rappresentanza dei più deboli, come ho scritto domenica scorsa. Una domanda di cambiamento che gli opinionisti da salotto bollano sprezzantemente come “populismo”. Tesi simili alle mie sono state sostenute, su Cds, da Roberto Centi – “i diritti civili non sono l’unica battaglia da fare a sinistra”- e da Rino Tortorelli -“al centro dell’attenzione deve essere il rispetto dei valori costituzionali”. Giusto, i diritti civili sono importantissimi ma di per sé sono questione di civiltà tendenzialmente apprezzata sia a destra che a sinistra. E, se c’è un faro per i diritti sociali, questo è proprio la Costituzione: una “polemica contro lo stato delle cose”, la definiva Calamandrei.

Sono le nude cifre a segnalarci il disastro sociale. Nei giorni scorsi i dati Istat ci hanno spiegato che nel 2021 i poveri assoluti sono rimasti ben 5,6 milioni, senza alcuna diminuzione rispetto al record toccato nel 2020 a causa della pandemia. Eppure il Pil è salito del 6,6%: significa che la ripresa è stata fragile, e che quasi tutti i posti di lavoro recuperati rispetto al pre-Covid sono a termine e che quelle famiglie non hanno aumentato i consumi. I dati di Bankitalia hanno mostrato che la ripresa dei consumi è stata sbilanciata sui ceti più abbienti. L’inflazione ha fatto il resto, colpendo i più poveri. Il paniere alimentare ha un’incidenza molto più in alta per chi è in difficoltà: il rischio è veder calare i consumi alimentari dei poveri.

Se questo è il quadro del 2021, che cosa accadrà nel 2022? “Sono terrorizzata”, ha risposto la sociologa Chiara Saraceno, la massima esperta di povertà in Italia. Anche perché c’è la guerra. Meno male che il fenomeno è stato contenuto dal reddito di cittadinanza, pur con tutti i limiti da correggere. Ma il dibattito non verte sui miglioramenti: si preferisce il tiro al bersaglio sulla misura. Sostiene la Saraceno:

“Purtroppo in Italia il pregiudizio anti-povertà è molto forte, se ne parla quasi sempre in chiave moralistica. E’ così da sempre, nessuna categoria sociale è oggetto di una denigrazione così sistematica come quella dei poveri”.

C’è davvero da essere terrorizzati. Ai 5,6 milioni di poveri assoluti vanno aggiunti circa 7 milioni di poveri relativi. Siamo a oltre 12 milioni di poveri in un Paese di 60 milioni di abitanti, che è l’ottavo al mondo per ricchezza su 196. Ciò accade nonostante 3,7 milioni di persone percepiscano il reddito di cittadinanza. Non si vede un partito che si faccia carico di questa gente, questo è il problema. Oggi come oggi l’alternativa al non voto sembra essere la destra di Giorgia Meloni, unica forza di opposizione. “Il neoliberismo ha puntato tutto sul precariato: ciò che è precario è obbediente. Almeno fino a quando non arriva una forza rivoluzionaria”, ha scritto un altro sociologo, Domenico De Masi. O riformista nel senso originario del termine, oggi perduto. Comunque una forza del cambiamento sociale, di cui non c’è traccia.

La conseguenza del disastro sociale è un mix tra apatia e rabbia che potrebbe manifestarsi in più forme, compresa quella di affidarsi alla destra. Nella Francia della rivolta dei gilet gialli la rabbia contro Macron si è manifestata o con l’astensionismo o con il voto di destra alla Le Pen (17,3%) o con il voto di sinistra a Mélenchon (32,6%). La Francia è la dimostrazione che la presenza di una proposta politica nettamente caratterizzata a sinistra scuote l’elettorato popolare dal torpore e lo riscatta dall’antipolitica nel nome di un’”altra politica”, quella che difende i diritti sociali.

... » Leggi tutto