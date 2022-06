Cisano, dopo il successo della prima serata la rassegna “Musica in piazza” prosegue con i “Piano B”

Cisano sul Neva. Dopo la prima prima serata di sabato 25 giugno con l’anteprima di “Musica in piazza”, organizzata dal comune di Cisano Sul Neva, in occasione della “Festa Internazionale della Musica” e che animerà Piazza Gollo, tutti i martedì e giovedì d’estate, fino al 1 settembre, la Rassegna prosegue, questa sera, con il gruppo musicale “Piano B”, formato da India Giordano (voce), Alessio Niccolò (chitarra), Carmine Pollio (basso), Maurizio Boiocchi (batteria) e Mario Rossello (tastiere), reduci dalla “Notte bianca di Loano”. Il gruppo è nato nel 2020, da un’idea di alcuni elementi dell’attuale formazione con l’intento di rivisitare quelli che sono stati i più grandi successi del panorama musicale sia italiano che internazionale, (Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Mina, Pino Daniele, Irene Grandi, Marco Mengoni, Elisa, Diodato, Emma Marone, Toto, Adele, Steve Wonder, Coldplay, Michael Jackson, Paul McCartney, ecc.) e riproporli, in chiave contemporanea, in un’esibizione di più di 2 ore di musica suonata completamente dal vivo.

