Farfalla dorata, stop veicoli lungo la strada per i Monti di San Lorenzo

Divieto di transito veicolare lungo la strada che collega la SP331 con i Monti di San Lorenzo dalle 16.00 alle 21.00, eccezion fatta per residenti e autorizzati: l’interdizione, in vigore da ieri, sabato 25 giugno, è stata sancita da un’ordinanza della Polizia locale di Lerici per una fruizione in sicurezza dell’evento della Farfalla dorata. Il provvedimento, la cui adozione ha visto propedeuticamente riunirsi a Lerici, in Comune, il sindaco, il presidente e il direttore del Parco, i volontari del Cai e la Polizia locale, non riguarda i residenti autorizzati, sarà in vigore fino al 28 luglio prossimo.

