La batterista Laura Klain per il martedì sera di Bacchus

Continuano le Jam ‘special’ da Bacchus, con ospiti prestigiosi. Questo martedì, 28 giugno, è la volta della batterista Italo francese Laura Klain, che torna nel locale di Viale Amendola, ospite della formazione composta dal giovanissimo pianista Giacomo Ciardi, da Andrea Imparato (sax), Diego Piscitelli (contrabbasso) e Matteo Cidale (batteria).

Laura Klain nasce a Tolosa e già alla tenera età di 7 anni si avvicina allo studio delle percussioni etniche, in particolare tamburi a cornice e tammorre, intraprendendo già in età giovanissima la carriera di musicista professionista. A soli 13 anni entra a far parte del gruppo ‘Taranta Power – Eugenio Bennato’, con il quale aveva già partecipato a diversi concerti, come prima percussionista, prendendo parte a diversi tour. All’età di 15 anni, nell’ambito dell’Etno-World-Music, si esibisce e collabora con Trilok Gurtu, Hasna El Bechaira, Fathy Slamama, Orchestra dell’Opera del Cairo, Alfio Antico, Antonio Infantino e vari altri artisti di fama internazionale. A 16 anni decide di interrompere l’attività concertistica in ambito etnico per dedicarsi al completamento degli studi e intraprendere lo studio della batteria. Questo cambiamento la porta in poco tempo ad avere un innamoramento artistico per il jazz, che approfondisce con vari maestri in ambito accademico e partecipando a svariate masterclass e workshops con artisti internazionali.

Porta avanti progetti musicali e suona in vari club e festival, tra cui il ‘Festival Internazionale del Jazz’ della Spezia. Nel 2014 diventa testimonial del ‘Lucca Jazz Donna – Music Festival’ con apertura dell’edizione annuale. E’ stata ospite di diverse trasmissioni cult, come ‘L’edicola’ di Fiorello e ‘Webnotte’ di Repubblica, in diretta dalla casa di Renzo Arbore. Insieme all’organista Alberto Gurrisi mette su il progetto Two Late, che in poco più di due anni si è esibito in oltre cento concerti, calcando palchi prestigiosi.

Attualmente lavora ai suoi progetti musicali con vari gruppi con i quali si esibisce regolarmente in tutta Italia e all’estero. Ha suonato con: Francesco Cafiso, Fabio Zeppetella, Marco Panascia, Michael Rosen, Giovanni Amato, Daniele Scannapieco, Ares Tavolazzi, Nico Gori, Antonio De Luise, Pippo Matino, Pietro Ciancaglini, Alberto Gurrisi, Leonardo Corradi, Paolo Benedettini, Alessio Menconi, Emanuele Cisi, Tino Tracanna, Andrea Pozza, Aldo Zunino, Massimo Faraò, Shareef Clayton, Humberto Amésquita, Max Ionata, Maurizio Urbani, Matteo Prefumo, Domenico Sanna, Giuseppe Bassi, Renzo Arbore, Piero Angela, Marco Ferri, Bebo Ferra, Andrea Santaniello, Francesco Puglisi, Vittorio Silvestri, Andrea Rea, Massimo D’Avola, Seby Burgio, Stefano Nunzi, Aldo Bassi, Giovanni Falzone, Andrea Dulbecco e molti altri.

