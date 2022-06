Orientamenti Summer, domani Jovanotti dialoga online con gli studenti liguri

Genova. Cresce l’attesa per i giovani della Liguria che domani, lunedì 27 giugno, incontreranno online Lorenzo Jovanotti nell’ambito degli eventi organizzati da Orientamenti Summer 2022 Care, declinazione estiva di Orientamenti, appuntamento promosso da Regione Liguria e diventato punto di riferimento per orientamento e formazione. Per la prima volta il cantautore incontrerà le ragazze e i ragazzi liguri in videoconferenza a partire dalle 10.00 (per partecipare, puoi iscriverti a questo link: https://www.orientamenti.regione.liguria.it/jovanotti/).

