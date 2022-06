Presidente associazione Bethel ringrazia l’ospedale di Sanremo per professionalità e umanità

Sanremo. Il presidente dell’associazione Bethel desidera ringraziare a nome suo e della sua famiglia il personale dell’ospedale di Sanremo in particolare il Dott. Abregal e tutta la sua squadra che malgrado lavorino in un contesto molto difficoltoso hanno dimostrato eccellente professionalità e senso umano curando con amore e devozione il papà del suddetto presidente, venuto a mancare venerdì 24 giugno. Si ringrazia inoltre il medico di base Dott. Muratore Alessandro, la Dott.ssa Bonino, il personale ADI, la Dott. Sa Nobile, l’infermiera Luisa per la disponibilità e l’assistenza continua che ha accompagnato il paziente e i familiari in questo triste percorso.

... » Leggi tutto