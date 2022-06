Sanremo, torna “Giocando a calcio con amici”

Sanremo. A breve si terrà la 4° edizione del torneo “Giocando a calcio con amici“, organizzato e realizzato a puro scopo amichevole. Avrà inizio questo lunedì il Torneo calcio a 5 amatoriale di Sanremo e parteciperanno 10 squadre (massimo 1 tesserato per squadra di prima o seconda categoria) con un massimo di 8 giocatori per squadra. Il torneo andrà in scena al Palasolaro di Sanremo, in strada Solaro. Da Lunedì 27 Giugno a Sabato 16 Luglio 2022. Il torneo si terrà 6 giorni a settimana con due o tre partite a sera tra le 20:00 e le 22:30.

... » Leggi tutto