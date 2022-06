Scuola Madonnetta, dall’avanzo di amministrazione le risorse perché il calcio prosegua anche durante il cantiere

Parte dell’avanzo di amministrazione del Comune di Santo Stefano andrà a consentire la prosecuzione delle attività della scuola calcio alla Madonnetta durante il lungo cantiere – allestito in questi giorni quello del primo lotto – per la realizzazione del nuovo polo scolastico, limitrofo al campo Matelli. “Circa 59mila euro per permettere al Magra Azzurri di continuare con l’attività sportiva dei ragazzi”, ha spiegato in consiglio comunale la sindaca Paola Sisti introducendo la pratica sulla destinazione, appunto, dell’avanzo di amministrazione (che complessivamente ammonta a oltre 430mila euro), poi approvata con voto favorevole di maggioranza e Uniti per cambiare e astensione del capogruppo di ‘Salute e ambiente’ Mondini. “Il Comune acquisterà moduli prefabbricati per fornire alla squadra spogliatoi, dotati di docce e servizi igienici, e altri a uso ufficio. E’ importante che l’attività sportiva prosegua”, ha aggiunto la prima cittadina, sottolineando che “l’intervento per il nuovo polo comporta anche una importante riqualificazione a favore del calcio”.

