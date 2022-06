Spezia ospita la gara regionale di primo soccorso della Croce Rossa

Sarà La Spezia ad ospitare la XXII gara regionale di primo soccorso della Croce Rossa, che sabato 16 luglio vedrà le squadre partecipanti, provenienti da tutta la Liguria, sfidarsi per le vie e le piazze del centro città. Una giornata all’insegna della formazione e del divertimento, a cui potranno assistere i cittadini, in cui i volontari della Croce Rossa saranno chiamati a mettere in pratica le conoscenze di primo soccorso apprese già a partire dal corso di accesso in CRI.

