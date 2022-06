Sanremo. La squadra del Tennis Sanremo si è aggiudicata per 5 punti a 1 la sfida di andata contro il Circolo Tennis Albinea per la promozione in serie B. Sui campi interra rossa del circolo di corso Matuzia, davanti ad un pubblico numeroso ed entusiasta, per tutta la giornata di domenica 26 giugno si sono succedute sfide sempre molto combattute che hanno comunque visto prevalere i campioni di casa.

