Trentuno volte la salita per Tivegna, nuova impresa di Matteo Marcheschi

Nuova impresa sportiva a fine benefico per lo spezzino Matteo Marcheschi, che è tornato a pedalare sulla salita per Tivegna, percorrendola questa volta 31 volte, per un totale di 10mila metri di dislivello. La sfida, felicemente conclusa, è inserita nel circuito Everestingitaly, e ad essa è collegata una raccolta fondi a favore della Lega del filo d’oro. Nella foto, Marcheschi reduce dalle 31 scalate; scatto tratto dalla pagina Facebook L’angolo del pirata, che ha celebrato l’impresa dello sportivo spezzino.

