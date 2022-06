Uscito ‘KO’, nuovo singolo di Réve

Si chiama KO ed è il nuovo singolo di Rève, musicista 26enne di originario di Noto (Siracusa), dove ha vissuto fino ai 9 anni, per poi trasferirsi con la famiglia nella nostra provincia. “Questa canzone – racconta Réve, al secolo Giuseppe Abbate – è nata molto tempo fa, in un periodo particolare della mia vita. Mentre stavo scrivendo il brano ho contattato su Instagram Lillo, un ragazzo che ascoltavo ai tempi della scuola e che con le sue canzoni ha accompagnato l’adolescenza di tanti giovani come me. Gli ho proposto questa collaborazione e nonostante non me l’aspettassi ha accettato subito. È un brano che inizia citando chi nella vita giudica e critica chiunque insegua i propri sogni e poi si incentra sul tema dell’amore, amore finito ma non dimenticato, quello che nonostante tutto alla fine fa ricordare un sorriso che ‘manda ancora KO’. Sia io che Lillo abbiamo parlato di noi in questa canzone, abbiamo messo noi stessi dentro, con le nostre fragilità e le nostre debolezze. È una canzone che parla di come certi sorrisi facciano dimenticare le ferite e le cicatrici del cuore, un brano nel quale penso si possano rispecchiare tante persone.

Spero che chiunque l’ascolti riesca ad emozionarsi, proprio come emoziona me. È stata scritta da me, da Lillo (Lorenzo Costanzi) e Dheli (Gabriele Deliperi) che mi ha aiutato e supportato nella realizzazione di questa canzone.

La base è stata prodotta da Sam Lover”.

