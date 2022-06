Villa Magni, il mare e una strada che non c’era

Si celebra in questi giorni il bicentenario della presenza di Shelley a San Terenzo a villa Magni, la sua ultima dimora terrena. Morì, infatti, l’8 luglio per il naufragio del battello su cui viaggiava. La casa, lo vediamo nelle foto e stampe ottocentesche, dava direttamente sulla spiaggia mentre ora è ben distante dall’arenile e dal mare: la palazzina non s’è mai mossa ma un intervento dell’uomo ha modificato il paesaggio primitivo. San Terenzo comunicava soprattutto via mare. Neppure esisteva una strada per Lerici. Penso che sicuramente sarà esistito un sentierino per raggiungere a piedi il più importante borgo, ma una carrabile non c’era. Lo dicono proprio le testimonianze iconiche del tempo che mostrano la casa stretta fra la collina ricca di vegetazione e la distesa sabbiosa della battigia.

