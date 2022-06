Circa mezz’ora di serie A con Marco Giampaolo in panchina, secondo allenatore blucerchiato a bocciare Kristoffer Askildsen. Non stupisce che il 21enne centrocampista norvegese abbia espresso, come si legge da Genova, il desiderio di lasciare la Sampdoria in questa sessione di mercato. Dopo due anni di calcio italiano, la mezzala di un metro e novanta deve ancora trovare la sua dimensione.

