Aumentano i ricoverati in Liguria, 72 nuovi positivi nello Spezzino

Sono 493 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria accertati nelle ultime 24 ore con 2.175 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 32, Savona 91, Genova 297, La Spezia 72. Non riconducibili a domiciliazione in Liguria 1. Il bollettino odierno non riporta decessi, le vittime liguri da inizio pandemia restano quindi 5.349 delle quali 611 in Asl5 dove attualmente i casi positivi sono 2.052 su 14.050. Per quanto riguarda i ricoveri oggi sono otto in più di ieri, per un totale di 178 di cui 4 in terapia intensiva. Lieve aumento anche nello Spezzino con un posto letto occupato in più e un numero complessivo di 33 con la terapia intensiva sempre vuota. I guariti nelle ultime 24 ore infine sono stati 323 per un dato totale di 449.668 da inizio emergenza.

