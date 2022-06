Benveduti: “Necessario ripensare globalmente gli strumenti di accesso al credito bancario”

“Purtroppo da tempo l’accesso al credito bancario per le piccole imprese, salvo i periodi in cui lo Stato si è fatto totalmente garante, è sempre più difficile. E l’annunciato innalzamento dei tassi d’interesse, in particolare a fronte di un’inflazione da shock di offerta, non può che rappresentare un ulteriore danno che complicherà maggiormente la situazione”. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti commentando l’ultima analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato, su dati Banca d’Italia, che segnala che in Liguria si registra il più ampio divario negativo nazionale (-6,2 punti percentuali) tra il tasso di crescita del credito alle piccole imprese (+0,8%) rispetto al totale (+7%).

