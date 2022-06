Caduta dell’amministrazione di Ventimiglia, parla l’ex sindaco Scullino: «Ho lavorato per tre anni, ma non ho accettato interferenze esterne»

Ventimiglia. «E’ un momento molto triste per me, ma lo è soprattutto per la città che amo. Ci siamo impegnati tutti quanti per migliorarla e ora perderemo almeno un anno e mezzo, prima di tutto per la ricostruzione della passerella». E’ un fiume in piena, Gaetano Scullino, che a una settimana dall’inizio della crisi politica che ha portato alla caduta della sua amministrazione, ha deciso di parlare per rispondere alle accuse della Lega e dare ai cittadini la sua versione dei fatti.

