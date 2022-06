È tutto pronto per la stagione estiva di Spazio Nin a Falcinello

Avrà inizio sabato 9 luglio alle ore 21.00, presso il Centro sociale Spazio Nin di Falcinello in via Terma, il cartellone di eventi e laboratori “FalciPower”, che si potrarrà per tutto il mese di luglio e agosto; la prima data è affidata alla compagnia teatrale Ordinesparso, che porterà in scena lo spettacolo “Endless, nameless” (extended free version with guests).

Il primo laboratorio teatrale, invece, “Reset”, si svolgerà i giorni 15-16-17 luglio; da una residenza teatrale che sarà chiusa da una performance realizzato durante la stessa tre giorni.

Sabato 23 luglio, doppio appuntamento. Alle ore 20.00 l’appuntamento sarà con “Letture dallo Spazio”, quindi con presentazione, lettura e declamazioni di testi poetici a cura dello poeta, scrittore e giornalista Nunzio Festa, Simona Giorgi e Cristian Zinfolino, in collaborazione della collana Qulture di Felici Editore diretta da Michela Rossi. Alle 21.00 rappresentazione teatrale degli spettacoli “Edoardo” e “Nota 52”.

Sabato 30 sarà la serata del maestro Giovanni Berretta, con il suo “Giorno verrà” alle ore 21.00.

Mercoledì 17 agosto alle ore 21.00 “Cabaret show sgabei” con Alessandro Bergallo e musica dal vivo; 19-20-21 agosto ritornerà il “Reset”.

Domenica 21 agosto ore 21.00 sul palco dello Spazio sarà il momento di “Periferie”, con musica di Manuel Apice.

Si chiude il 29 agosto alle ore 21.00 con l’interpretazione di Jonathan Lazzi in “Giromini e i professori”.

Si tratta della seconda edizione di “FalciPower”. “La prima è andata molto bene – sottolinea Giovanni Berretta, ideatore e organizzatore della rassegna – e siamo stati felici di questo. Abbiamo capito – aggiunge – che la nostra forza sono i laboratori, quindi anche quest’anno l’estate è incentrata sui laboratori con tanti tipi di colori. La stagione invernale – sottolinea- è andata molto bene, nonostante abbiampo poi dovuto interromperla per colpa della crisi pandemica, ma anche in quella abbiamo avuto tanti laboratori e residenze teatrali, su quest’ultime possiamo dire che Falcinello diventa centro di ricerca e di inizio teatrale e di creatività con alcune compagnia teatrale che verranno qui per creare anche momenti per pubblico oppure per fare video pubblicati. Gli spettacoli di Ordinesparso saranno diversi, con tanto di festa per i 18 anni di Ordinesparso, la nostra compagnia che quest’anno girerà moltissimo, e andrà a Barcellona”.

Poesia, teatro, cabaret, musica. Dagli spettacoli di e con Giovanni Berretta, attore e regista di corposa biografica e presenza scenica notevole, alla poesia di Zinfolino che vive molto la letteratura russa alle pagine delle diciotto pubblicazioni di poesia e narrativa di Nunzio Festa, passando per l’opera di Giromini e del talentuoso attore Lanzini, Bergallo, il tutto come condito dalle note del cantautore Apice.

L’ingresso a tutte le serate è gratuito. Sarà a pagamento solamente la fruizione dei laboratori. Per ricevere maggiori informazioni sui costi e prenotare, i contatti sono: spazionin@nuoveinterpretazioni.it/3385832027.

