“Fuori come va?”, alla Val di Vara Gallery la presentazione del libro di Giampaolo Campana

Sabato 2 luglio con inizio alle 17.30 presso la Val di Vara Gallery di Shopinn a Brugnato presentazione del libro “Fuori come va?” di

Giampaolo Campana, edito dalla casa editrice Giacchè. Introduce Angela Marciò.

E’ il diario di una persona che vive la sua disabilità con grande rispetto degli altri e del mondo che lo circonda, una persona alla quale

dobbiamo essere grati per il messaggio di amore verso la vita che ogni giorno ci sa dare.

“Abbiamo non casualmente scelto di ripartire dopo il Covid e in mezzo a tante incertezze ancora presenti con una mostra delle opere di Giampaolo Campana cui si accompagna questo libro presentato una prima volta un anno or sono in Comune a Brugnato e riproposto ora”, spiegano dalla Val di Vara Gallery.



