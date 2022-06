Giulio Maggiore ad un passo dall’addio, attesa per giovedì l’offerta del Torino

Il numero è 188. Sono le presenze attuali di Giulio Maggiore con la maglia dello Spezia, una storia che giovedì 30 giugno 2022 ha ottime probabilità di chiudersi. Il lunedì dopo, quando dal Ferdeghini partirà il pullman degli aquilotti per Santa Cristina Valgardena, lui potrebbe essere già al Filadelfia con la maglia del Torino ad allenarsi con Ivan Juric ed i suoi nuovi compagni. A metà settimana il chief football operations Riccardo Pecini ed il direttore dell’area tecnica Davide Vagnati si incontrano per la terza volta in due settimane.

... » Leggi tutto