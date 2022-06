Il podista Tiziano Ferrari macina 52 chilometri sulle Apuane in una giornata

52 chilometri, 3.500 metri di dislivello e 12 ore e 45 minuti di attività, di cui 11 e 40 in movimento, tra corsa e camminata: questo il martedì 14 giugno vissuto da Tiziano Ferrari, 30enne atleta della Pro Avis di Castelnuovo, appassionato di montagna in solitaria. Un’intensa giornata nello scenario apuano, con questo percorso: Foce di Pianza (partenza alle 5.45), Retrosagro, Finestra del Grondilice, Orto di donna, Monte Tambura, Valle di Arnetola, Passo Sella, Arni, Fociomboli, Retrocorchia, pausa di 15 minuti al rifugio del Freo, Foce di Valli, Foce di Petrosciana, Foce delle Porchette, Alto Matanna, Foce del Pallone, Foce di Grattaculo, Casoli.

“Un inconveniente con sbaglio traccia nella valle di Vinca mi ha fatto perdere 15 minuti – racconta Ferrari -. Poi le ultime due ore sono state le più faticose delle mia vita, e non ho mollato solo perché ero alla fine. Devo anche dire che sono stato fortunato a trovare un tempo abbastanza buono, data la giornata non troppo calda e ventilata. Probabilmente lo riproverò una volta nei prossimi anni, per cercare di migliorare, dato il calo nelle ultime due ore”.

